حقائق وأرقام عن منتخب بوروندي قبل انطلاق أمم إفريقيا 2019

تنطلق كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم في مصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 24 فريقًا، وبهذه المناسبة ننشر بعض الحقائق عن فرق البطولة تتضمن سجل المشاركات السابقة ونبذة عن المدرب وأبرز لاعب والتشكيلة إضافة لسجل الفائزين باللقب.



و فيما يلي حقائق عن منتخب بوروندي قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.





* المشاركات السابقة: لم يشارك من قبل



* ستلعب بوروندي في المجموعة الثانية مع نيجيريا وغينيا ومدغشقر.



* المدرب: أوليفييه نيونجيكو

ستكون هذه البطولة أول مهمة كبيرة على المستوى الدولي للمدرب البالغ من العمر 48 عامًا الذي يتولى تدريب بوروندي منذ ثلاث سنوات وقادها للتأهل لأول مرة.



صنع اسمه على الصعيد المحلي عندما قاد نادي فلامبو دي ليست للقبه الأول في الدوري في 2013، ليصبح أول فريق من خارج العاصمة بوجمبورا يفوز بالدوري.



وعمل بعد ذلك مساعدًا للمدرب الجزائري أحسن آيت عبدالمالك قبل أن يتولى منصب الرجل الأول.





* أبرز لاعب: سعيدو براهينو (25 عامًا) مهاجم فر براهينو من بوروندي، بسبب الاضطرابات العرقية ولجأ إلى بريطانيا مع أسرته وهو لا يزال طفلًا، وكان في طريقه لتمثيل منتخب إنجلترا حتى خرجت مسيرته عن مسارها.



وأحاطت مشاكل متعلقة بالانضباط بفترته مع وست بروميتش ألبيون، وفي أبريل الماضي ذكرت تقارير صحفية أن ستوك سيتي فسخ عقده بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول.



ونقل براهينو ولاءه الدولي إلى البلد الذي ولد فيه في أغسطس من العام الماضي، وهز الشباك في مباراته الأولى مع بوروندي وأصبح قائدًا للفريق منذ ذلك الحين.



* تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لشهر يونيو حزيران 2019:

المركز 134.



* طريقة التأهل: احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالث خلف مالي لكن متقدمة على الجابون وجنوب السودان.



* التشكيلة:

حراسة المرمى: ماكارثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي) جوناثان ناهيمانا (كيه.إم.سي التنزاني) جاستن نديكومانا (سوفاباكا الكيني).



مدافعون: كريستوف ندواروجيرا (أمورا البرتغالي) عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) عبد الكريم نيزيجيمانا (فايبرز الأوغندي) فريدريك نسابيومفا (تشيبا يونايتد الجنوب إفريقي) ديفيد نشيميريمانا (موكورا فيكتوري الرواندي) موسى عمر (سوفاباكا الكيني).



لاعبو الوسط: جايل بجيريمانا (هايبرنيان الإسكتلندي) جايل دوهايندافي (موكورا فيكتوري الرواندي) مصطفى فرنسيس (جورماهيا الكيني) بيير كويزيرا (العروبة العماني) شاسيري ناهيمانا (المجزل السعودي) إينوك سابوموكاما (زيسكو يونايتد الزامبي).



مهاجمون: فيستون عبدالرزاق (شبيبة القبائل الجزائري) سيدريك أميسي (التعاون السعودي) محمد أميسي (بريدا الهولندي) سعيدو براهينو (بدون ناد) شعباني حسين (كوفي الإثيوبي) إلفيس كامسوبا (ملبورن فيكتوري الأسترالي) لاوديت مافوجو (نابسا ستارز الزامبي)

سليماني نديكومانا (العدالة السعودي).