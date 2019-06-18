ضبط 1400 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى صابر، مدير أمن كفر الشيخ.



أسفرت الحملات عن ضبط 1400 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين مخالفات الانتظار الخاطئ، ومخالفات نموذج 125، وتصوير كاميرات، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية، والسير يسار الطريق، وحجز توك توك، ومخالفات عدم تشميع الحمولة.



ومن جانبه، وجه محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن، بالتزامن مع قرب حلول موسم الصيف.