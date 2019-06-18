المصريين الأحرار: منظمتا "الووتش والعفو الدولية" تنتحران مهنيًا

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن دهشته من إصرار منظمتي "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية" القضاء على آخر ما تبقى لهما من تاريخ في العمل الحقوقى ووصفهما بأنهما "تنتحران مهنيا".



وتساءل رئيس الحزب، فى بيان له: كيف لهذه المنظمات التى يفترض فيها المهنية والموضوعية أن تصدر بيانات صحفية تشير فيها إلى مسئولية الدولة عن وفاة الدكتور محمد مرسي؟!



وأشار إلى أن الاتهام الذى لم يستند إلى ثمة دليل بل ويدحض الاتهام الوفاة الطبيعية أمام العشرات الذين تابعوا وقائع جلسة محاكمته، وتم توقيع الكشف الطبي وفي حضور ممثلي النائب العام، وأصدرت النيابة المصرية بيانًا شرحت فيه ملابسات الوفاة.



وقال "خليل": إن مرسي تمتع بكافة حقوقه الصحية أثناء حبسه على ذمة اتهامه فى قضايا الإرهاب والتخابر.



وأضاف: أن تاريخ الدولة المصرية يخلو من المؤامرات أو تعمد التنكيل بالخصوم السياسيين ولا يليق بتلك المنظمات التي تستبق الأحداث وتوجه مثل هذه الاتهامات المرسلة بل والكاذبة حفاظًا على ما تبقى لهذه المنظمات من موضوعية.