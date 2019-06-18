القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
09:06 ص

القصة الكاملة لقتل عامل لزوجته بدافع الشرف في الإسكندرية
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

سياسي
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:16 ص

المصريين الأحرار: منظمتا "الووتش والعفو الدولية" تنتحران مهنيًا

الدكتور عصام خليل،
الدكتور عصام خليل،
عائشة حسن
dostor.org/2674719

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن دهشته من إصرار منظمتي "هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية" القضاء على آخر ما تبقى لهما من تاريخ في العمل الحقوقى ووصفهما بأنهما "تنتحران مهنيا".

وتساءل رئيس الحزب، فى بيان له: كيف لهذه المنظمات التى يفترض فيها المهنية والموضوعية أن تصدر بيانات صحفية تشير فيها إلى مسئولية الدولة عن وفاة الدكتور محمد مرسي؟!

وأشار إلى أن الاتهام الذى لم يستند إلى ثمة دليل بل ويدحض الاتهام الوفاة الطبيعية أمام العشرات الذين تابعوا وقائع جلسة محاكمته، وتم توقيع الكشف الطبي وفي حضور ممثلي النائب العام، وأصدرت النيابة المصرية بيانًا شرحت فيه ملابسات الوفاة.

وقال "خليل": إن مرسي تمتع بكافة حقوقه الصحية أثناء حبسه على ذمة اتهامه فى قضايا الإرهاب والتخابر.

وأضاف: أن تاريخ الدولة المصرية يخلو من المؤامرات أو تعمد التنكيل بالخصوم السياسيين ولا يليق بتلك المنظمات التي تستبق الأحداث وتوجه مثل هذه الاتهامات المرسلة بل والكاذبة حفاظًا على ما تبقى لهذه المنظمات من موضوعية.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 12 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 12 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ سنة

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

زيارة السيسي إلى بيلاروسيا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

صفعة أمريكية لـ أنقرة.. إنهاء الشراكة لإنتاج المقاتلات "أف – 35"

ليفربول يقترب من مبابى.. والدليل "ليبرون جيمس"

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

اعتقال ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بسبب "رشاوى قطر"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

مفاوضات بين برشلونة وسان جرمان لإعادة نيمار

إنجازات منتخب مدغشقر قبل انطلاق أمم افريقيا 2019

موعد مباراة قطر وكولومبيا في كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

اعتقال ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى بسبب "رشاوى قطر"

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الرئيس نيوز

مكافأة 10 آلاف جنيه لعمال أنظف قطار يخدم "كأس الأمم"

من هو "عمر دهب" أول مدني يحظى بثقة المجلس العسكري السوداني؟

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

صحفي أمريكي: التاريخ لن يتلطف بمحمد مرسي

استقبال رسمي للرئيس السيسي في قصر الرئاسة البيلاروسي

كشكول

برابط مباشر.. النماذج الامتحانية لـ"الفيزياء"

ننشر تنسيق المدارس الفنية بمحافظة الجيزة

"خريجو الأزهر" تدين العملية الإرهابية بولاية بورنو النيجيرية

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالأول الثانوي

خبير تغذية يكشف عن الأطعمة والمشروبات الضرورية للتركيز

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

قراءة في كتاب "أنا بخير" للياباني ريوهو أوكاوا

روسيا تطلق الفيزا الإلكترونية فى 2021

السمنه لدى الأطفال تعرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الصحة

أمراض قد تصيبك عند نقص بعض الفيتامينات.. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎