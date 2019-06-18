جيريس: تونس جاهزة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية

قال الفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، إن فريقه أصبح جاهزا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي ستنطلق في مصر بعد ثلاثة أيام.



وقال الفرنسي جيريس عقب فوز فريقه 2-1 على بوروندي أمس الإثنين في ثالث مباراة ودية يخوضها استعدادا لكاس أمم إفريقيا "من الجيد تحقيق الانتصار في آخر مباراة ودية قبل السفر إلى مصر لخوض كأس أمم إفريقيا".



وأضاف مدرب تونس "قدمنا مباراة جيدة رغم الصعوبات التي واجهناها أمام فريق بوروندي العنيد. تعززت ثقة الفريق بعد ثالث فوز في مبارياتنا الودية".



وكانت تونس بدأت استعداداتها للبطولة القارية بالفوز 2-صفر على العراق وفازت 2-1 على كرواتيا وصيفة بطلة العالم قبل أن تختتمها بالتغلب على بوروندي.



وتابع جيريس "جاهزون لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا في أفضل حال خاصة بعد أن منحنا فرصة اللعب لكل اللاعبين خلال المباريات الودية لرفع جاهزيتهم جميعا قبل مواجهة أنجولا في المباراة الأولى".



وتخوض تونس الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة الى جانب أنجولا ومالي وموريتانيا.



وتأمل تونس التي تشارك للمرة 19 في النهائيات في كسر عقدة دور الثمانية للبطولة بعد أن فشلت في تجاوزه منذ تتويجها باللقب الوحيد على أرضها في 2004.