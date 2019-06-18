أوجسبورج يعلن تعاقده مع فارجاس لاعب المنتخب السويسري للشباب

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ضم روبن فارجاس، لاعب خط وسط المنتخب السويسري للشباب (تحت 21 عاما)، من لوزيرن السويسري، بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024.



وفي الموسم الماضي، شارك فارجاس، 20 عاما، في 31 مباراة بالدوري السويسري، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع ثمانية أهداف أخرى.



وقال شتيفان رويتر، مدير الكرة بنادي أوجسبورج: "بالتعاقد مع روبن فارجاس، أضفنا إلى الفريق موهبة سويسرية كبيرة حظيت باهتمام أندية أوروبية أخرى".



وبناء على اتفاق بين الناديين، لم يجر الإعلان عن تفاصيل الصفقة.



وأنهى أوجسبورج الموسم الماضي في المركز 15 بالدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك بعد موسم صعب شهد تعيين مارتين شميت مكان مانويل بوم في منصب المدير الفني.