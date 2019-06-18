ورش فنية بالإسكندرية احتفالا بذكرى 30 يونيو

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الفنية والثقافة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية للأطفال بعنوان "تحيا مصر" تضمنت تصميم لوحات باستخدام القلم الرصاص وألوان الباستيل.



كما أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو"، تحدثت خلالها سميرة أبواليزيد عن أسباب قيام الثورة وأهم نتائجها.



وعقد نادى الأدب ندوة بعنوان "الملامح الفنية فى شعر على عبدالدايم" أدارها رئيس النادي، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة رسم لوحات تعبر عن الصيف، بينما عرض نادي السينما فيلم دم الغزال، أما نادي سينما الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي عرض مجموعة من الأفلام الكرتونية منها "أبلة فضيلة ويوميات الأستاذ سحلاوي".



واستعدادًا للاحتفال بكأس الأمم الإفريقية، أقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم لوحات فنية بمرسم الطفل، هذا إلى جانب ورش مماثلة أقيمت بكل من قصر ثقافة الشاطبي وبيت ثقافة رشدي وأخرى نظمتها مكتبة الشلالات بجمعية إسكندرية لرعاية الأيتام بمحرم بك.