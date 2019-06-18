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الثقافة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 11:12 ص

"مصر تستعيد الزعامة الإفريقية" على مائدة ثقافة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2674708

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات بفرع الغربية، حيث نظمت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية محاضرة بعنوان "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" تناولت التأثير المباشر للطفرة التكنولوجية على حياتنا بشكل سلبي وإيجابي، ومخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وضرورة أن تتوافر السيطرة من خلال الأسرة حتى لا يقع أبنائنا فريسة للأفكار المتطرفة.

وأقام بيت ثقافة كفر الزيات محاضرة بعنوان "مصر تستعيد الزعامة الأفريقية" تناولت استعراضا لمجهودات القيادة السياسية في مصر للعودة من جديد لزعامة القارة السمراء، بعد فترة ركود سياسي شهدتها مرحلة حكم الجماعة الإرهابية على المستويين المحلي والإقليمي، والتأكيد على أن مصر الآن تستطيع تحدي كل الصعاب لتحقيق الأمن والسلام للقارة الأفريقية.

وفي نفس السياق، أكد السعودي مصطفى خلال محاضرة ثقافية لمكتبة إبيار تحت عنوان "مصر وإفريقيا... التاريخ والمستقبل" على أن التاريخ شاهد على ريادة مصر الإفريقية طوال تاريخها الممتد، وأن المواقف المصرية كانت ولا تزال مساندة للعديد من الدول الإفريقية في الحصول على استقلالها.

وشهد قصر ثقافة المحلة الكبرى إقامة معرض فني لمجموعة من لوحات الفن التشكيلي بمشاركة كوكبة من فناني محافظة الغربية، حيث تنوعت اللوحات المشاركة بين فن البورتريه والتصوير والذي اتسمت لوحاته بالتلخيص مع الحفاظ على السمات الأساسية لخطوط الشخصية.

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