إنشاء أول وحدة فيش جنائى بمدينة بدر الجديدة

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر الجديدة، أنه سيتم البدء فى بناء وحدة الفيش الجنائي بقسم شرطة مدينة بدر الجديدة، لأول مرة فى تاريخ المدينة منذ إنشأها، كاشفًا أن المبنى سيتم إنشاؤه على أحدث التصميمات طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الداخلية.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر الجديدة، فى تصريحات خاصة، أن مدة تنفيذ المبنى تستغرق نحو 5 شهور، ويتولى تكلفة المنبى مجلس أمناء المدينة، مشيرًا إلى أن إنشاء الوحدة سيخفف العبء والمشاقة على سكان المدينة، بدلًا من الذهاب إلى قسم شرطة الشروق لاستخراج الفيش الجنائي.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر الجديدة، أن المبنى سيتم تنفيذه على مساحة أكثر من 40 متر مربع، موضحًا أن المشروع تحت إشراف المهندس محمد لطفي مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز المدينة.