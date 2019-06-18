"ابتكار" تستحوذ على حصة "أوراسكوم للتنمية" فى مجموعة تمويل

أتممت شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة أوراسكوم للتنمية مصر في مجموعة تمويل (تمثل 87 % من مجموعة شركات تمويل على أساس قيمة إجمالية للشركة قدرها 360 مليون جنيه).



وشركة ابتكار تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية، ويضم هيكل ملكيتها شركتي "إم إم جروب" للصناعة والتجارة العالمية و"بي إنفستمنتس" القابضة.



وقالت " إم إم جروب" و"بي إنفستمنتس"، إن حصة شركة ابتكار في مجموعة شركات تمويل تبلغ 45 بالمائة، بينما تبلغ حصة "بي إنفستمنتس" نحو 20 بالمائة من شركة ابتكار.



وتضم مجموعة شركات تمويل 4 شركات تضم إحداهما تمويل للتمويل العقاري، وتمويل للتأجير التمويلي، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفرسيز للوساطة التأمينية.