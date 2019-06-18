الشارقة الإماراتي يفاوض عمر خربين

دخل المهاجم الدولي السوري عمر خربين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في قائمة اهتمامات الشارقة بطل الدوري الإماراتي.



ويرغب نادي الشارقة في التعاقد مع السوري عمر خريبين مهاجم الشارقة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وفتح مسئولو الملك الشرقاوي باب المفاوضات مع وكيل مهاجم الزعيم السعودي لضمه في الموسم الجديد وعودته مرة أخرى لدوري الخليج العربي.



وبحث بطل الإمارات مع وكيل اللاعب إمكانية شراء عقده من وصيف الدوري السعودي وضمه في الموسم الجديد.



الشارقة وضع خريبين على رأس خياراته ليكون بديلاً للمحترف البرازيلي ويلتون الذي رحل لفريق الوصل في صفقة انتقال حر، بعد رفض تجديد عقده.



يذكر أن خريبين عاد للهلال هذا الصيف، بعدما لعب على سبيل الإعارة مع فريق بيراميدز المصري منذ انتقالات الشتاء لنهاية الموسم الحالي.