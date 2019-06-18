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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:16 ص

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة الأزبكية المحترقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2674597

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شقة سكنية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت العانية الأولية للنيابة، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي وأن النيران أتت على محتويات الشقة بسبب سرعة انتشار ألسنة اللهب، كما أن الحريق امتد لسطح الشقة، وخلف دمارًا كاملًا في إحدى الغرف الرئيسية للشقة.

كان اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في شقة سكنية بالأزبكية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأوضح الفحص والمعاينة، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثاني بعقار في الأزبكية، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

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