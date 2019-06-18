فنزويلا تتلقى الشحنة الثانية من مساعدات الصليب الأحمر

تلقت فنزويلا شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية للصليب الأحمر، بما في ذلك 24 طن من الإمدادات الطبية والمولدات التي قدمتها بنما، والموجهة إلى المستشفيات للمساعدة في معالجة الأزمة الصحية الحادة في البلاد.



وقال الصليب الأحمر الفنزويلي إنه تلقى "الأدوية والإمدادات الطبية ومولدات الطاقة" التي سيتم توزيعها في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، والتي تعاني من أسوأ أزمة في تاريخها الحديث.



وأكدت وكالة فرانس برس أن ست شاحنات نقلت الإمدادات إلى مستودع تابع للصليب الأحمر في كراكاس.



وتسعى الشحنة إلى التخفيف من النقص الحاد في الأدوية والمستشفيات في فنزويلا، التي عانت أكثر من أربع سنوات من الركود والتضخم المفرط الذي تميز بنقص الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء.