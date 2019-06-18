بدء القمة المصرية البيلاروسية لبحث تعزيزالتعاون المشترك

بدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال القمة المصرية البيلاروسية بالقصر الجمهوري بالعاصمة مينسك، بعقد جلسة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، لبحث توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



ومن المقرر أن تعقب المباحثات الثنائية جلسة موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان نتائج المباحثات.



وبدأت جلسة المباحثات الثنائية بكلمة ترحيب من الرئيس البيلاروسي بزيارة الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات المتنامية مع مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة ستنقل هذه العلاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل.



من جانبه، وجه الرئيس السيسي الشكر لنظيره البيلاروسي على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، وقال إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التعاون.