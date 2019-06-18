فيدال يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة

رحّب التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط برشلونة، بعودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف البارسا مرة أخرى.



ولم يزامل فيدال نيمار في برشلونة، لأنه حين انضم التشيلي للبارسا قادمًا من صفوف بايرن ميونخ، كان نيمار قد رحل للبي إس جي، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو.



وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "عودة نيمار؟ سيكون الأمر رائعًا للغاية، فهو لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لبرشلونة".



وفي نفس السياق، رد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي على هذا السؤال خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن يذهب إلى المكان الذي يشعر فيه بالسعادة، كشخص وكإنسان وكأسرة، لأنه سيكون أفضل على المستوى المهني".



يُذكر أن علاقة نيمار مع إدارة باريس سان جيرمان في أسوأ مراحلها، ما اتضح مؤخرًا من تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي، بالإضافة إلى التقارير التي تفيد برغبة البرازيلي في العودة للبارسا، ووجود مفاوضات حالية من أجل إبرام الصفقة.