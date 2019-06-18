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اقتصاد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:03 ص

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل
dostor.org/2674579

أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكترونى: [email protected]، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المنظومة التى تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.

وأكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية "مصر 2030"، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميدانى السريع وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح بمنظومة التحصيل الإلكترونى.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيو الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية؛ رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه.

وأشار البيان إلى التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.

وأضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وكان قد صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

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