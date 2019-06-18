«الدولي لألعاب القوى».. يضم 14 روسيا لقائمة المشاركين بالمنافسات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى مساء الاثنين الموافقة على مشاركة عدد آخر من الرياضيين الروس، كرياضيين مستقلين، في المنافسات الدولية المقبلة ومنها بطولة العالم لألعاب القوى.



وأوضح الاتحاد الدولي أن 14 رياضيا روسيا انطبقت عليهم المعايير الاستثنائية ويمكن انضمامهم إلى قائمة الرياضيين الروس المؤهلين للمشاركة في المنافسات الدولية كرياضيين مستقلين وتحت علم محايد.



وباتت القائمة تضم بذلك خلال العام الجاري 81 رياضيا، ويمكنهم التنافس على التأهل لبطولة العام لألعاب القوى التي تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة في 27 سبتمبر المقبل.



ويخضع الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف منذ عام 2015 ، في إطار قضية ادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس.



وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى في التاسع من يونيو الجاري أن العقوبة المفروضة على الاتحاد الروسي، لا تزال قائمة.