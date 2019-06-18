ضبط 4041 هاربًا من تنفيذ أحكام بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء طارق حسونة، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية - خلال الـ48 ساعة الماضية - عن ضبط 4041 متهمًا، هاربين من تنفيذ أحكام، منهم 10 متهمين هاربين من جنايات، و1256حكمًا جزئيًا، و140 حكم مستأنف، 2555 حكم غرامات، 80حكم مخالفات.



كما تم تحصيل 195 ألفًا و600 جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة على حد وإحالة المتهمين للنيابة العامة والتي تباشر تحقيقاتها مع المتهمين.