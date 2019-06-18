230 مليون جنيه حجم استثمارها خلال 18 عامًا.. ننشر قصة نجاح "نايل فروتس"

تنشر "الدستور" سلسلة من قصص النجاح للشركات التي رصدتها وزارة الاستثمار وكان لها تأثير إيجابي في السوق المصري، ومن ضمن هذا الشركات وفقا لما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، وهي "نايل فروتس" وتعمل في مجال الأغذية والمشروبات.



"نايل فروتس" هي شركة مستقلة بين مؤسسات الأعمال لتصنيع الفاكهة المعلبة، تأسست عام 1999 ويقع مقرها في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.



توسعت الشركة خلال السنوات الأخيرة لتمتد من منشأة واحدة إلى ثلاث منشآت لتصنيع الأغذية ونجحت في جذب الاستثمار الأجنبي والذي نتج عنه اتفاق عمل مشترك مع شركة "أجرانا" وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأغذية في أوروبا بعدد عمالة يصل إلى 8600 داخل 53 منشأة صناعية حول العالم.



وصل حجم الاستثمار في "نايل فروتس" خلال 18 عاما إلى 230 مليون جنيه مصري بعدد 220 عمالة دائمة وما يقرب من 150 عمالة موسمية، وتصدر الشركة ما يقرب من 78% من إنتاجها إلى 17 دولة في أوروبا وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.



ولديها عدد من برامج المسئولية الاجتماعية في مجالات الممارسات البيئية والعمل الأخلاقية.



وسوف تقوم الشركة بضخ استثمارات تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون جنيه مصري في السنوات الثلاث إلي الخمس القادمة، بالإضافة إلى زيادة مناطقها الزراعية نحو 250% وذلك من أجل تحقيق خططها.