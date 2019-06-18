كل ما تريد معرفته عن المنطقة الحرة الإعلامية

تعد المناطق الحرة في مصر، نمطًا استثماريًا متميزًا من ضمن أنظمة الاستثمار المتعددة لمساهمتها بفعالية في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلف فرص عمل جديدة.



حيث تقام المناطق الحرة في مناطق مختلفة ومتميزة باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية الهامة التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إقامة صناعات تصديرية وجلب التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص للعمالة وتعظيم الموارد من النقد الأجنبي، حيث تتميز المناطق الحرة بالاتصال المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية.



ومن بينها "المنطقة الحرة الإعلامية" التي تم إنشاؤها في نوفمبر لعام 2000، وتقع بمدينة السادس من أكتوبر، وتتوسط كلا من القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية بعض المعلومات عنها:



- تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 714.2 فدان.

- ويبلغ إجمالي عدد المشروعات 66 (65 عامة - 1 خاصة).

- رؤوس الأموال 965 مليون دولار.

- التكاليف الاستثمارية 1381 مليون دولار.

- ويصل عدد العمالة إلى 5990.