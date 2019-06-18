برشلونة يقترب من إنهاء صفقة عودة نيمار

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة مجددا لناديه السابق نادي برشلونة، بعد عامين فقط في حديقة الأمراء.



وكشفت صحيفة “جلوبو” البرازيلية، أن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة للغاية من أجل إعادة نيمار للنادي الكتالوني مرة أخرى في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.



وحسبما أكدت الصحيفة البرازيلية، أن برشلونة مستعد لدفيع مبلغ مالي قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة لإدخال 3 لاعبين في الصفقة وهم الفرنسيين عثمان ديمبلي وصامويل أوميتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش.



ويقود المفاوضات جوسيب ماريو بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وبدأ في التحدث مع والد اللاعب لإنهاء الصفقة.



نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، على الرغم من رفض النادي الكتالوني، في صفقة القرن حينها بعدما دفع نادي باريس الشرط الجزائي وقيمته 222 مليون يورو.



وكان القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، قد وجه رسالة شديدة اللهجة لنجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



وقال الخليفي في تصريحات أبرزها “فرانس فوتبول”: “يجب على اللاعبين تحمل المسئولية بشكل أكبر من المواسم الماضية، يجب على الجميع التغير في هذا الأمر، عليهم بذل المزيد من الجهد والعمل أكثر، هم هنا ليسوا للاستمتاع”.



وأضاف: “سئمت من تصرفات النجوم، يجب أن يعملوا بشكل أكبر، وإذا لم يتفقوا مع وجهة نظري، فالأبواب مفتوحة للجميع من أجل الرحيل”.



وانتشرت العديد من التقارير في الفترة الماضية، عن رغبة نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، الثنائي الأغلى في تاريخ كرة القدم بالرحيل عن نادي العاصمة.



الخليفي يبحث عن تجديد الأجواء داخل النادي، بعدما جدد الثقة للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، وأعاد البرازيلي ليوناردو لمنصب المدير الرياضي للنادي.