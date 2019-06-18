محافظ كفرالشيخ يناقش استعدادات افتتاح مصنع تدوير القمامة بـ"بيلا"

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، استعدادات افتتاح أعمال تطوير وإعادة إنشاء مصنع تدوير القمامة ببيلا، وذلك ضمن مشروع إنشاء وتطوير 5 مصانع لتدوير المخلفات بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، مع اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا.



وقال المحافظ، في بيان له اليوم، إنه تم وضع الاستعدادات النهائية لافتتاح تطوير مصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 300 طنيوم، والذى تم تطويره بالتعاون مع برنامج المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وذلك لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وجاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة والسكرتير العام للمحافظة، والمهندس هشام فتحى، مدير عام جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.