محافظ البحر الأحمر يصدق على قبول دفعه جديدة بمدارس التمريض

أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور تامر مرعي، عن شروط القبول بمدارس التمريض بالمحافظة، وذلك بدءًا من غدًا الأربعاء 196وحتى الخميس 47 المقبل.



وصدّق اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة، للعام الدراسي 2019-2020، حيث استثناء شرط حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي الى الثالث الاعدادي بمدارس المحافظة، ويكتفي بالحصول على الشهاده الاعداديه العامة فقط.



وأكد مرعي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتم قبول من 25 الي 30 طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة كالتالى وهو كالاتي مدينة رأس غارب الحدالأدنى للمجموع بها 200 درجة، ومدي الغردقة الحد الأدنى للمجموع 240درجة، ومدينة سفاجا الحد الأدنى للمجموع 240 درجة، ومدينة القصير الحد الأدنى للمجموع 240 درجة، ومدينة مرسي علم الحد الأدنى للمجموع 200 درجة، ومدينة لشلاتين الحد الأدنى للمجموع 200 درجة.



وتابع أن القبول بالمدارس طبقا للمجموع الاعلى لمن تنطبق عليهم الشروط، ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا.