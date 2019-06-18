زيلنسكي يلتقي ميركل وشتاينماير في برلين اليوم

يلتقي الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي اليوم الثلاثاء، في زيارته الرسمية الأولى لألمانيا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل في برلين.



ومن المنتظر أن تدور المحادثات حول إنعاش عملية السلام المتعثرة في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك منذ خمسة أعوام بين قوات الحكومة الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا.



وتقوم ألمانيا وفرنسا بدور وساطة في هذا النزاع.



وحل الممثل الكوميدي السابق زيلنسكي في منتصف مايو الماضي محل الرئيس السابق بيترو وروشينكو.



وقبل زيارته لبرلين، قام زيلنسكي بزيارة باريس، كما زار بروكسل الأسبوع الماضي.



يُذكر أن ميركل اتُهمت خلال المعركة الانتخابية الأوكرانية بالانحياز لبوروشينكو، بسبب استقبالها له في برلين قبل جولة الإعادة بإسبوع، بينما لم تفعل المثل مع زيلنسكي.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التقى مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان الرئيس الأوكراني الجديد في مايو في كييف. وأبدى الثلاثة توافقهم على إنعاش مفاوضات السلام المتعثرة منذ عام مع روسيا بشأن شرق أوكرانيا.



وقال زيلنسكي في أعقاب ذلك: "أهم أولوية لكل أوكراني هي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".