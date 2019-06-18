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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 09:44 ص

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كثافات مرورية بمحاور
dostor.org/2674551

شهدت المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تكدسات مرورية بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظتين، تزامنا مع زيادة الأحمال في الفترة الصباحية وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، لسحب الكثافات، وتيسير الحركة المرورية.

وشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة خاصة في الاتجاه من أكتوبر نحو ميدان لبنان، ثم ظهرت كثافات بشارع السودان وصولا إلى البحوث وكذلك شارعي فيصل والهرم اتجاه الجيزة، كما شهدت منطقة رمسيس تكدسات مرورية اتجاه مدينة نصر، وشهد طريق صلاح سالم ظهور كثافات مرورية من نفق الأزهر نحو نفق العروبة وايضا في الاتجاه المقابل من كوبري الجلاء لنفق العروبة، كما شهد كوبري أكتوبر من الأوتوستراد للدمرداش وفي الاتجاه الثاني من العروبة للأوتوستراد ومن المهندسين إلى رمسيس، كما تباطأت حركة السير أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين، وكذلك طريق كورنيش النيل من الفسطاط إلى القصر العيني، كما شهد محور الشهيد ظهور تكدسات مرورية عند مستشفى الشرطة، كما تزاحمت المركبات أعلى محور جوزيف تيتو نتيجة زيادة الأحمال.

وشهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات كبيرة في الطرق المؤدية إليها، خاصة من طريق المنصة وحتى شارع عباس العقاد، وكوبري 4.5 حتى نادي السكة، وشهدت الطريق الدائري في منطقة نفق السلام من مؤسسة الزكاة اتجاه المرج ظهور كثافات مرورية عالية، وكذلك وصلة المريوطية اتجاه المنيب وكذلك الدائري من التجمع للمنيب مرورا بالمعادي، وشهد كوبري دار السلام زحام مروري كبير اتجاه منطقة البساتين.

كما كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها لسحب الكثافات وتيسير الحركة المرورية.

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