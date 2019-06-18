الكأس الذهبية.. أورجيل يقود جامايكا إلى فوز صعب على هندوراس 3-2

قاد مهاجم أنقره غوجو التركي ديفر أورجيل منتخب بلاده جامايكا الى فوز صعب على هندوراس 3-2 الإثنين في كينغستون في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة الكأس الذهبية لكرة القدم الذي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) حتى الثامن من يوليو.



وسجل أورجيل (29 عاما) الهدفين الأولين لمنتخب جاماياكا، وافتتح التسجيل من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من لاعب لوس أنجليس بتر-لي فاسيل (15)، وأضاف الثاني بعدما اخترق دفاعات هندوراس وقام بمجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب (41).



وفي الشوط الثاني، أعاد لاعب جيرونا الإسباني أنطوني لوزانو الأمل لهندوراس عندما قلص الفارق مستفيدا من كرة ألبرث إيليس (54).



لكن فاسيل نفذ كرة ركنية بالمقاس على رأس المدافع داميون لو الذي أكملها بنجاح في المرمى (56)، مصعبا مهمة الهندوراسيين من جديد.



وفي الوقت بدل الضائع، قلصت هندوراس الفارق مرة ثانية عندما رفع إميليو إيزاغيري كرة عرضية عالية وتابعها رامون روبيليو كاستيو برأسه في شباك الحارس أندريه بلايك (90+2).



وتصدرت جامايكا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف أمام السلفادور التي فازت بصعوبة أيضا على كوراساو بهدف وحيد سجله مهاجم بانكونك يونايتد التايلاندي نيلسون بونيا قبيل نهاية الشوط الأول على الملعب الوطني إنديبندنسي ستاديوم نفسه في العاصمة الجامايكية.