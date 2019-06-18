القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:14 ص

يوفنتوس يتطلع لبداية عصر جديد مع قدوم ساري

ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
وكالات
dostor.org/2674485

اتجه بعض مشجعي نادي يوفنتوس للتفكير بعمق في الوقت الذي دبت فيه حالة من السخط بين جماهير نابولي بعد الإعلان عن تولي ماوريسيو ساري منصب المدير الفني ليوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في السنوات الثماني الماضية.

جاء انتقال ساري لتدريب يوفنتوس بعد ثلاثة مواسم قضاها في نابولي وموسم واحد مع تشيلسي الإنجليزي.

وتولى ساري المسؤولية في يوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليجري الذي تم الإطاحة به الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن هذه الخطوة وسط أجواء حارة بعد ظهر أول أمس الأحد.

وكتبت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت "يوفنتوس.. ثورة ساريستا تبدأ"، بينما تحدث صحيفة "توتوسبورت" عن "عصر ساري".

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت إن ساري سيوقع حتى عام 2022 عندما يتم تقديمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يتردد إن ساري يقضي عطلة في فيلا بالقرب من البحر الأدرياتيكي.

ومن المقرر أن يبلغ الراتب السنوي لساري 5ر5 مليون يورو (2ر6 مليون دولار) في الموسم الواحد، أي أقل بحوالي مليونين من أليجري، الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس ويبدو أنه سيحصل على اجازة من العمل لمدة عام.

مثل سلفه، الذي سبق له تدريب ميلان، يمكن لساري البالغ من العمر 60 عامًا أن ينال الاحترام ولكن ليس الحب في تورينو، حيث يتذكر المشجعون كيف كان غالبًا ما يغذي المنافسة التاريخية مع نابولي.

وكان نابولي تحت قيادة ساري هو آخر فريق في دوري الدرجة الأولى الايطالي يفوز على يوفنتوس على أرضه، حيث فاز 1 صفر في أبريل 2018 في ختام موسم ساخن شهد فوز يوفنتوس بلقبه السابع من أصل ثمانية ألقاب على التوالي في الدوري الإيطالي.

وقال المدرب المخضرم فابيو كابيلو لصحيفة جازيتا ديللو سبورت "لقد واجهت بعض المشاكل". "ليس فقط لأنني دربت ميلان وروما، ولكن لأنني قلت لن أذهب إلى يوفنتوس أبدًا".

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