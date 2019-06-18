القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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رياضة
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 08:11 ص

سناجب بنين تحقق الفوز الأول في كأس إفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2674478

بعد غياب عن النهائيات منذ 2010، يعود منتخب بنين لكرة القدم إلى الظهور في بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بهدف تحقيق الفوز الأول للفريق والمنافسة على التأهل للدور الثاني خلال النسخة المرتقبة التي تستضيفها مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفشل منتخب بنين في تجاوز الدور الأول بنهائيات كأس الأمم الأفريقية خلال مشاركاته الثلاثة السابقة أعوام 2004 و2008 و2010 علما بأنه أحرز نقطة واحدة فقط كانت في نسخة 2010 بأنجولا فيما خسر جميع المباريات الأخرى التي خاضها في المشاركات الثلاث.

وأصبح هدف الفريق خلال نهائيات كأس أفريقيا القادمة في مصر هو تحسين صورته وتحقيق فوز تاريخي يمهد له الطريق إلى التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) في البطولة.

ويدرك منتخب بنين صعوبة موقفه في النهائيات حيث يخوض الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبي الكاميرون حامل اللقب وغانا صاحبي الصولات والجولات على الساحة الأفريقية كما تضم المجموعة منتخب غينيا بيساو الذي كان من أبرز المفاجآت في التصفيات.

ويتشابه الموقف مع مشاركته في نسخة 2010 التي خاض فيها الدور الأول ضمن مجموعة ضمت منتخبات مصر حامل اللقب آنذاك ونيجيريا العريق وموزمبيق الذي كان أيضا أبرز مفاجآت التصفيات وقتها.

ولكن ما يطمئن منتخب بنين هذه المرة ويمنحه حماسا إضافيا أن النسخة الجديدة مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 24 منتخبا ستتيح فرصة جيدة لأصحاب المستوى المتوسط مثل منتخب بنين وغينيا بسياو للعبور إلى الدور الثاني حال كان أي من هذه المنتخبات ضمن أفضل أربعة منتخبات
تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

ويسعى المنتخب البنيني "السناجب" إلى استغلال هذه الفرصة ليعدل من صورته في النهائيات.

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