633 غواصا يجمعون طنا من القمامة من قاع المحيط بولاية فلوريدا

سجل 633 غواصا رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكنوا من جمع طن من القمامة من قاع المحيط بمدينة ديرفيلد بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.



وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) الأمريكية أن الغواصين استغرقوا ساعتين فقط وهم يجوبون قاع المحيط بحثا عن النفايات قبالة رصيف ديرفيلد بيتش الدولي لصيد الأسماك.



وقال المنظمون إن هذه هي المرة 15 التي يحدث فيها عملية التنظيف لقاع المحيط في هذا الشاطئ، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي في عدد الغواصين.



ديرفيلد بيتش هي مدينة أمريكية تقع في ولاية فلوريدا. تبلغ مساحة هذه المدينة 38.7 كم²، ويبلغ عدد سكانها 75018 نسمة حسب إحصاء سنة 2010م 75018، وتشير إحصاءات سنة 2000م بأن الكثافة السكانية في هذه المدينة تقدر بـ(auto) نسمةكم².