أسود الكاميرون في اختبار صعب للدفاع عن العرش الإفريقي

بعد غياب عن نسختين متتاليتين ثم الخروج المبكر والمهين من النسخة التالية، نجح المنتخب الكاميروني لكرة القدم في التحدي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية عام 2017 وأحرز اللقب الغائب عنه منذ سنوات طويلة.



وكسب المنتخب الكاميروني الرهان بفريق يعتمد على العديد من العناصر الشابة بعد اعتزال عدد من نجومه البارزين مثل النجم الشهير صامويل إيتو.



وكانت اللياقة البدنية العالية وإصرار الفريق هما السلاح الرئيسي للأسود في طريقهم نحو منصة التتويج باللقب الأفريقي في 2017 وكسر العقدة التي لازمت الفريق كثيرا والتغلب على لعنة الفراعنة حيث تغلب الفريق على نظيره المصري في المباراة النهائية للبطولة.



والآن، سيكون على أسود الكاميرون أن يزأروا مجددا في عرين المنافس العنيد وأن يخوضوا رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي على أرض الفراعنة من خلال النسخة الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وغاب أسود الكاميرون عن نسختي 2012 و2013 للبطولة الأفريقية ولكن عودة الفريق للبطولة لم تكن على المستوى الذي أراده الفريق حيث ودع البطولة الماضية عام 2015 في غينيا الاستوائية من الدور الأول بعدما تعادل في مباراتين وخسر الأخرى.



وجاءت النسخة الماضية في الجابون بمثابة بداية حقيقية وقوية لعهد جديد في تاريخ المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) حيث أحرز الفريق لقب البطولة بدون النجم الكبير صامويل إيتو صاحب الصولات والجولات في الملاعب الأفريقية والأوروبية، والذي أعلن في أغسطس 2014 اعتزاله اللعب الدولي لتكون نسخة 2015 هي الأولى للفريق الكاميروني في البطولات الأفريقية بدون إيتو منذ سنوات طويلة.



وفشلت محاولة الأسود في البحث عن بداية جيدة لعهد ما بعد إيتو عندما خرج الفريق من دور المجموعات في نسخة 2015 من البطولة قبل أن تنجح المحاولة في 2017، ولكن غياب الأسود عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا سيضاعف من الضغوط على الفريق في البطولة الأفريقية المرتقبة بمصر حيث يتطلع الفريق للدفاع بقوة عن عرشه القاري.



ورغم البداية المتأخرة للمنتخب الكاميروني في مشاركاته ببطولات كأس الأمم الأفريقية، والتي لم تأت إلا مع مطلع سبعينيات القرن العشرين، أي بعد أكثر من عشر سنوات من انطلاق البطولة، ورغم تأخر نجاح الفريق أيضا والذي لم يبدأ إلا في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، ترك أسود الكاميرون بصمة مميزة على الساحة الأفريقية خلال العقود الماضية.



وبدأت مشاركات المنتخب الكاميروني في النهائيات الأفريقية عام 1970 بعدما فشل في التأهل لبطولة عام 1968 التي كانت الأولى له في تاريخ مشاركاته في التصفيات الإفريقية.