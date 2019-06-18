إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بتورونتو

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة أربعة أشخاص والقبض على ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار خلال تجمع حاشد للاحتفال بفوز فريق "تورونتو رابتورز" بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في حادثة شهدت فرارا جماعيا للجماهير المحتفلة التي احتشدت بالقرب من مكان تواجد لاعبي الفريق بصحبة رئيس الوزراء جستن ترودو.



ووقعت حوادث إطلاق النار مساء أمس الاثنين، في شوارع باي وألبرت، بالقرب من مبنى البلدية وساحة ناثان فيليبس، وقال قائد شرطة تورنتو مارك سوندرز للصحفيين إن الشرطة احتجزت ثلاثة أشخاص وتحفظت على سلاحين ناريين على خلفية الحادث، وأوضح أن الإصابات غير مهددة للحياة، وناشد شهود الحادث تقديم المساعدة للمحققين بشأنه.



وشهدت الواقعة فرار المئات من المشجعين بسبب إطلاق النار في ميدان ناثان فيليبس، الذي كان مكتظا بعشرات الآلاف من الأشخاص، وفي إطار الاحتفال، احتشد أكثر من مليون مشجع في وسط مدينة تورنتو لحضور موكب الإنتصار لفريق "رابتورز"، وهو الانتصار الذي حقق أول لقب رياضي رئيسي له منذ أكثر من ربع قرن.