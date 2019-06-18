نجوم غانا ترفع شعار "لا بديل عن اللقب"

قبل أربعة أعوام فقط، نال المنتخب الغاني إشادة بالغة لوصوله إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم

الأفريقية 2015 بغينيا الاستوائية.



ولكن مع تراجع الفريق خطوة واحتلاله المركز الرابع في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون وغيابه عن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لم يعد أمام الفريق المعروف بلقب "النجوم السوداء" سوى البحث عن لقبه الخامس في البطولات الأفريقية من خلال النسخة الجديدة التي تنطلق فعالياتها في مصر

يوم الجمعة المقبل.



ولم يغب المنتخب الغاني عن المربع الذهبي للبطولة الأفريقية منذ نسخة 2008، لكنه افتقد القدرة على إحراز اللقب في هذه النسخ الست على التوالي.



كما غاب الفريق عن مونديال 2018 بعد مشاركته في نسخ 2006 بألمانيا وبلغ فيها دور الستة عشر و2010 بجنوب أفريقيا، التي وصل فيها لدور الثمانية، و2014 بالبرازيل.



ويضاعف هذا من رغبة وحاجة المنتخب الغاني (النجوم السوداء) لإحراز اللقب الأفريقي الغائب عن خزانته منذ 37 عاماوقبل تسعة أعوام فقط، أبهر المنتخب الغاني عشاق الساحرة المستديرة في

أنحاء العالم بالعروض القوية والرائعة التي قدمها في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا وذلك في ثاني مشاركة له بالبطولة.



وشق المنتخب الغاني طريقه بجدارة إلى دور الثمانية في المونديال ليصبح بذلك ثالث منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور في البطولة العالمية بعد منتخبي الكاميرون في 1990 والسنغال في 2002.



وتضافرت العديد من العوامل والظروف ومنها أخطاء الحكام في حرمان النجوم السوداء من بلوغ المربع الذهبي للمونديال حيث سقط الفريق أمام منتخب أوروجواي بعد مباراة مثيرة للغاية في دور الثمانية.

وتوقع كثيرون أن يفرض هذا الفريق هيمنته على الساحة الأفريقية لسنوات طويلة تالية وأن يحتكر اللقب القاري لنسخ عدة.



ولكن الفريق اكتفى في نسخ 2012 و2013 و2017 بالمركز الرابع وفي نسخة 2015 بالمركز الثاني كما خرج صفر اليدين من الدور الأول لمونديال 2014 بالبرازيل وغاب عن مونديال 2018 بروسيا.



ولذا، سيكون الفريق بحاجة ماسة إلى إثبات وجوده مجددا في بطولات كأس الأمم الأفريقية من خلال البطولة الثانية والثلاثين بمصر.



وعلى مدار 37 عاما، فشلت غانا في الفوز بلقب البطولة الأفريقية فيما يمثل إخفاقا كبيرا لا يليق بتاريخ الفريق أو إمكانياته العالية.



ولا يختلف اثنان على أن المنتخب الغاني كان ولا يزال "برازيل القارة السمراء" ليس لجمال الأداء فحسب وإنما لأنه كان دائما وما زال حتى الآن ضمن المرشحين بقوة لإحراز لقب البطولة القارية التي شارك فيها 22 مرة سابقة وأحرز لقبها أربع مرات.



وكان المنتخب الغاني أول الفرق التي تحرز لقب البطولة أربع مرات حيث توج باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982 أي أنه توج باللقب أربع مرات في غضون 20 عاما قبل أن يحرز المنتخب الكاميروني أول ألقابه الخمسة وقبل أن يحرز المنتخب المصري لقبه الثالث من بين الألقاب السبعة التي يستحوذ عليها حاليا.



ورغم ذلك، غاب النجوم السوداء عن منصة التتويج طيلة 37 عاما متواصلة رغم استضافة غانا لنهائيات البطولة عام 2000 بالتنظيم المشترك مع نيجيريا ولنهائيات بطولة 2008.