الصين تدعو إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للقضية اليمنية من خلال إجراء حوار يمني داخلي.



وأعرب شيوي - في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- عن دعم الصين للأطراف اليمنية في العودة إلى مسار الحوار، مؤكدا أن هناك حاجة على المدى الطويل لاستئناف المحادثات السياسية من أجل إيجاد حل شامل.



وتابع شيوي أن اتفاقية ستوكهولم المبرمة في ديسمبر 2018 خطوة مهمة نحو التسوية السياسية للقضية اليمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بجدية حقيقية، وأشار إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الأطراف المعنية، تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الاتفاقية، معربا عن أمله في أن يعزز وجود الأمم المتحدة في اليمن، التنسيق وبناء الوئام لحل القضايا العالقة.



وشدد شيوي على أنه يجب على الأحزاب اليمنية دعم جهود الأمم المتحدة، مع بقاء مجلس الأمن متحدا ويقدم الدعم السياسي وفقا لقراراته، وقال، إنه في الوقت الذي يتم السعي فيه لحل النزاع عبر وسائل سياسية، يجب حماية سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.



وأعرب الدبلوماسي الصيني عن حكومة بلاده العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، مطالبا المجتمع الدولي بزيادة المساعدات والوفاء بتعهداته بتقديم المساعدات في الوقت المناسب، مع ضمان الأطراف في اليمن وصول المساعدات الإنسانية بحيث يمكن وصولها إلى جميع المحتاجين في جميع المناطق.