أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى بذل جهود لمكافحة التصحر والجفاف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، إلى بذل جهود لمكافحة التصحر والجفاف.



وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف يوم 17 يونيو، أكد غوتيريش على ضرورة الاعتراف بضرورة مكافحة التصحر كجزء من الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ولفت إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تمثل تهديدات رئيسية تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء والأطفال. وفي كل عام، يفقد العالم 24 مليار طن من التربة الخصبة، ويقلل تدهور الأراضي الجافة الناتج المحلي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 في المائة.



وأفاد أن "حماية الأرض واستعادتها -- واستخدامها بشكل أفضل -- من شأنه تقليل الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ المناخية العالمية".



ويوافق هذا العام أيضا الذكرى السنوية الـ25 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.