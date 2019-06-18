انطلاق مؤتمر دولى لعلوم النبات فى وسط الصين

انطلق مؤتمر كبير لعلوم النبات يوم الثلاثاء في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وشارك أكثر من ألف عالم من أكثر من 30 دولة ومنطقة في الدورة الـ30 للمؤتمر الدولي لبحوث نبات أرابيدوبسيس.



ونبات أرابيدوبسيس هو نبات مزهر صغير يتوطن في أوراسيا وأفريقيا، وهو عضو في عائلة الخردل وأحد الكائنات النموذجية المستخدمة على نطاق واسع في أبحاث بيولوجيا النبات.



وفي عام 2016، تمت زراعة نبات أرابيدوبسيس والأرز في مختبر تيانقونج-2 الفضائي الصيني لإجراء بحوث علمية.



وخلال المؤتمر سيلقي العديد من العلماء المعروفين من داخل الصين وخارجها تقاريرهم.



والمؤتمر الدولي لبحوث نبات أرابيدوبسيس، هو مؤتمر سنوي أكاديمي مهم في عالم علوم النبات.



وعقد في بكين في عام 2007، مع بدء إجراء البحوث النباتية في الصين.



وفي هذا العام سيعرض المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، الإنجازات البحثية لعلوم النبات الصينية ويعزز التبادلات والتعاون بين الصين والدول الأخرى.