اعتقال 10 أشخاص لتسويقهم أسلحة على الإنترنت بشرقى الصين

ذكرت الشرطة المحلية، أمس الإثنين، أنها اعتقلت 10 مشتبه فيهم وصادرت ثلاث بنادق هوائية وعددًا كبيرًا من قطع الأسلحة النارية في حملة خاصة على تجارة الأسلحة غير القانونية على الإنترنت في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين.



وتم اكتشاف أن أحد المشتبه فيهم، ولقبه يو، يبيع الأسلحة النارية وقطعها على الإنترنت خلال الحملة التي شنها مكتب الأمن العام في محافظة سويشي بالمقاطعة في فبراير.



وتم القبض على يو لاحقا في مدينة تانغشان بمقاطعة خبي بشمالي الصين في أوائل مارس السابق، واعترف يو ببيعه 60 فوهة بندقية وثلاث بنادق هوائية بالإضافة إلى أكثر من 800 رصاصة على الإنترنت منذ عام 2018.



وأدت المزيد من التحقيقات إلى اكتشاف عصابة لبيع الأسلحة عبر الإنترنت كانت تعمل في العديد من المقاطعات في جميع أنحاء البلاد، وقام ضباط الشرطة بعدة حملات واعتقلوا المشتبه بهم التسعة الآخرين.



وتم نقل جميع المشتبه بهم إلى الأجهزة القضائية وما زالت التحقيقات جارية.



ويعد امتلاك الأسلحة من قبل أفراد عاديين أمرًا غير قانوني في الصين، وظلت البلاد تضع ضغوطا عالية على الجرائم المتصلة بالأسلحة والمتفجرات منذ فترة طويلة.