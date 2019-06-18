26.6 % انخفاضا فى عدد متعاطى المخدرات الجدد بالصين عام 2018

أظهر تقرير عن وضع مكافحة المخدرات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد متعاطي المخدرات الجدد في العام الماضي انخفض بنسبة 26.6 % عن عام 2017.



وانخفض عدد متعاطي المخدرات الجدد الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بنسبة 31 % العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية الصينية لمكافحة المخدرات.



وذكر التقرير أن عدد الأحداث المتورطين في جرائم تتعلق بالمخدرات انخفض أيضًا في 30 منطقة على مستوى المقاطعة.



وأشار التقرير إلى أنه كان هناك حوالي 2.4 مليون متعاطي للمخدرات في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية عام 2018، بانخفاض 5.8 % عن عام 2017، مضيفا أن 1.53 مليون من متعاطي المخدرات كانوا مدمنين على الميثامفيتامين.



وبحسب التقرير، حل الميثامفيتامين محل الهيروين ليكون أكثر المخدرات إدمانا في الصين واستمر تعاطي الماريجوانا في الارتفاع خلال عام 2018.