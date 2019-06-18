الاستهلاك الطبى لمخدر الحشيش يواصل ازدياده فى جمهورية التشيك

يواصل الاستهلاك الطبي لمادة الحشيش المخدرة ازدياده في جمهورية التشيك، خلال السنوات الماضية، وفقا لمعلومات نشرت خلال ندوة أقيمت هنا يوم الثلاثاء.



تم تنظيم هذه الندوة من قبل قسم سياسة العقاقير التابع لمكتب الحكومة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومعهد الدولة للسيطرة على المخدرات.



حتى نهاية مايو هذا العام، تم وصف الحشيش المخدر لمرة على الأقل لنحو 665 مريضا في البلاد، في حين أن عدد الأطباء الذين يصفون هذه المادة، قد تضاعف أيضا.



في عام 2018، تم استخدام 4800 جرام من مادة الحشيش للاستهلاك الطبي، أي نحو أربع مرات أكثر عن عام 2017.



ومنذ بداية هذا العام، تم وصف 5347 جراما من الحشيش المخدر للاستهلاك الطبي. ونحو 90% من الحشيش المخدر يستخدم حاليا لعلاج الآلام المزمنة، يليه مرض التصلب اللويحي المتعدد.