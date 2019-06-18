القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2674412

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37
شبين الكوم 23 36
طنطا 23 36
دمنهور 23 33
الإسكندرية 23 32
بلطيم 23 31
مطروح 21 31
السلوم 20 33
سيوة 24 40
بورسعيد 24 30
دمياط 24 29
الزقازيق 23 35
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
العريش 21 31
رفح 21 30
رأس سدر 26 36
نخل 19 35
نويبع 26 34
طابا 24 35
كاترين 17 31
الطور 26 38
شرم الشيخ 26 41
الغردقة 27 39
مرسى علم 26 37
الفيوم 24 38
بنى سويف 24 38
المنيا 25 38
أسيوط 25 38
سوهاج 26 39
قنا 26 41
الأقصر 27 42
أسوان 28 43
أبوسمبل 28 42
الوادى الجديد 24 42
شلاتين 25 36
ابو رماد 25 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 27 34.

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