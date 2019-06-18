القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
عالم
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 07:52 ص

صفعة أمريكية لـ أنقرة.. إنهاء الشراكة لإنتاج المقاتلات "أف – 35"

صفعه أمريكية لأنقرة..
صفعه أمريكية لأنقرة.. إنهاء الشراكة لإنتاج المقاتلات "أف – 35"
أ ش أ
dostor.org/2674411

تلقت تركيا صفعة جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد أن قررت واشنطن بالأمس القريب عدم بيع المقاتلات المتطورة إف – 35 لتركيا كرد فعل على شراء الأتراك منظومة الصواريخ الروسية إس – 400، وإمهالهم حتى نهاية يوليو المقبل، قررت واشنطن كذلك إنهاء الشراكة مع الجانب التركى فى برنامج إنتاج مكونات المقاتلة "إف – 35 "، اعتبارًا من العام 2020.

وقالت مصادر دفاعية أمريكية إن البنتاجون قد بدأ بالفعل في البحث عن شركاء جدد كبديل عن الشركاء الأتراك فى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة "إف – 35" للحلول محل الموردين الأتراك وذلك على الرغم من ضآلة الإسهام التركي في هذا المشروع.

كذلك قرر البنتاجون استبعاد تركيا من اجتماعات المائدة المستديرة السنوية المقررة هذا الشهر للمجلس التنفيذى لبرنامج إنتاج المقاتلات "إف – 35"، الذي يضم كل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة فى إنتاج هذه الطائرة.

وفى ضربة موازية.. قررت وزارة الدفاع الأمريكية وقف برنامج تدريب الطيارين المقاتلين الأتراك على استخدام المقاتلات "إف – 35" بصورة فورية وإنهاء وجودهم بمراكز التدريب الأمريكية ومنعهم من الإطلاع على معلومات التشغيل الدقيقة للمقاتلة التي يطلق عليها مسمى "الشبح" لقدرتها على التخفي الراداري.

وقد كشفت عن ذلك دورية "ديفنس نيوز" الأمريكية استنادا إلى خطاب صادر عن باتريك شانهان القائم بعمل وزير الدفاع بتاريخ السادس من يونيو الجارى يبلغ فيه الأتراك بوقف تدريب طياريهم على هذا النوع من المقاتلات مع طلب سرعة سحبهم من قاعدتين جويتين في ولايتي أريزونا وفلوريدا بالولايات المتحدة حيث كانوا يتدربون، كذلك تم سحب الكتب الدراسية الخاصة بنظم تشغيل المقاتلات "إف – 35" من أيدي المتدربين الأتراك تحسبا لتسريبها، كذلك احتوت مذكرة القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكى على تهديد بأن توقف الولايات المتحدة تدريباتها العسكرية المشتركة مع الجيش التركي على الأراضى التركية فى إطار برامج التدريب المشترك الثنائية لدول حلف شمال الأطلنطى.

وأوقفت واشنطن تدريب 20 طيارا تركيا على الطائرة "إف – 35" بدءا من يونيو الجاري وهو قرار يسرى بصورة فورية، حيث كان من المقرر أن ينهى المتدربون دورتهم بحلول يوليو المقبل، وهو الشهر الذى أمهلت واشنطن فى الحادي والثلاثين منه أنقرة للعدول عن شراء الصواريخ الروسية "إس – 400"، كذلك كان مخططا أن تستقبل مراكز التدريب الأمريكية 14 طيارا في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام الجاري للشىء ذاته وهو ما تقرر إلغاؤه أيضًا بصورة نهائية.

كانت تركيا – وهى عضو فى حلف شمال الأطلنطى – تطمع من وراء تلك الشراكة في شراء المقاتلات الأمريكية "إف – 35" بأسعار تفضيلية باعتبارها شريكة فى برنامج تطوير تلك المقاتلة وذلك بإجمالي مئة مقاتلة، فضلا عما تعلقه أنقرة على هذا المشروع كمظهر دعائي لها كشريك لمنتجي السلاح الكبار فى العالم، لكن خبراء في مجال الصناعات الجوية في واشنطن قالوا في مقابلة مع دورية "ديفنس نيوز" الأمريكية إن إجمالي الإسهام الترك في إنتاج مقاتلات "إف – 35" متواضع جدًا ولا يعادل ما تتطلع إليه تركيا من الشراء بأسعار تفضيلية "كشريك".

ويقول الخبراء إن الإسهام التركي في برنامج إنتاج مقاتلات "إف – 35" يعد هامشيا ولا علاقة له بتكنولوجيا تلك المقاتلة التي تعد سيدة مقاتلات الجيل السادس، فمن بين 937 جزءا تتكون منه تلك المقاتلة لا تسهم الشركات التركية سوى بإنتاج عجلات الهبوط والجزء الأوسط من بدن الطائرة، وفى المقابل تنتج المصانع الأمريكية عالية التقنية 400 مكون من مكونات إنتاج المقاتلة "إف – 35 "غالبيتها ذات تكنولوجيا عالية وربما محظور الكشف عنها، أما باقي مكونات المقاتلة فيتولى توريدها مصنعون من مختلف بلدان العالم الشريكة في البرنامج ومعظمهم من الاتحاد الأوروبى، وتعد مؤسسة الصناعات الجوية التركية روكستان ومؤسسة توساس، وهى مؤسسة تركية متخصصة في إنتاج المحركات ومن أبرز المؤسسات التركية الداخلة في برنامج الشراكة لإنتاج المقاتلة "أف – 35" وهى الشراكة التي سيفقدانها بموجب الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ يومين

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 3 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 4 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 5 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ اسبوع

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

الآن

الزراعة: الحصر الفعلى لمساحات الأرز 300 ألف فدان حتى الآن

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 يونيو 2019

سعر "اليورو" اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

نصائح هامة للتخلص من الرؤوس السوداء

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

الكأس الذهبية.. أورجيل يقود جامايكا إلى فوز صعب على هندوراس 3-2

يوفنتوس يتطلع لبداية عصر جديد مع قدوم ساري

طفلة تصبح أصغر شخص يصل لأعلى منحدر صخري بولاية كاليفورنيا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

الرئيس نيوز

جماعة "الحوثي" تشن هجوما جديدا على مطار أبها السعودي

خبير: "الجامعة العربية" من الممكن أن تعيّن مبعوثا إلى السودان

محمد مرسي.. ظل "الإخوان" الباهت

النيابة تصرح بدفن جثمان "مرسي"

الفيتوري: "مبادرة السراج" خطوة مهمة وضرورية في المسألة الليبية

كشكول

المنيا الأزهرية تضع خطة العام الدراسى الجديد فى إجتماع خاص مع مديرى الادارات

رئيس جامعة بني سويف: تسهيلات في إجراءات تسجيل الوافدين بالدراسات العليا

رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي بنيجيريا

غدًا.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسم التشريح بطب بنات الأزهر بالقاهرة صباح الغد

استمارة التقدم وطريقة التسجيل برياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى الكترونيا بالمعاهد الأزهرية

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

مواطنان يونانيان في رحلة ببحر إيجه لرفع الوعي البيئي

جامعة اسكتلندية تزيح أكسفورد من عرش أفضل الجامعات في بريطانيا

633 غواصا يجمعون طنا من القمامة من قاع المحيط بولاية فلوريدا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

منح المركبات التجارية مهلة جديدة لخفض تلوث البيئة في سنغافورة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎