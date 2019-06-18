22 يونيو.. ختام فعاليات مسابقة "MSP Union Cup" ببيت السحيمى

يختتم فريق "MSP" الشريك الطلابي لشركة مايكروسوفت فعاليات مسابقة "MSP Union Cup" السبت المقبل 22 يونيو ببيت السحيمي بشارع المعز.



وتجري التصفية النهائية للمسابقة بمشاركة جامعات الأزهر والقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ، بإشراف وتحكيم من نخبة من الحكام من مؤسسات مختلفة لدعم وتشجيع الطلبة.



ويشارك في لجنة التحكيم عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان ثروت، مسئول القطاع تكنولوجيا التعليم في مايكروسوفت، المهندس عبيد عاطف، إلى جانب حاضنات الأعمال: حاضنة Teens Club 2030، حاضنة مؤسسة فاضيليا بمشاركة المدير التنفيذي لها أيمن الشاهد، حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.



وتم تدريب الطلاب المشاركين في المسابقة لمدة 7 أسابيع على مستوى الجامعات المختلفة، كما تم تصفية أولى المشاريع في مركز صالح كامل بجامعة الأزهر في ختام فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بإشراف وتحكيم من شركة مايكروسوفت.



وشمل التدريب مجالات: تصميم مواقع الإنترنت، تطوير مواقع الإنترنت، تطبيقات الأندرويد، تطبيقات الكمبيوتر.



الجدير بالذكر أنه تم إنشاء النشاط الطلابي بهدف محو الأمية التكنولوجية لطلاب الجامعات من خلال تدريبات وورش عمل تقدم للطلبة وتؤهلهم لسوق العمل.