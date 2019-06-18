القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
مصر
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:01 ص

العامة للاستعلامات: منظمة "هيومن رايتس" تستغل وفاة محمد مرسى سياسيًا

محمد مرسي
محمد مرسي
dostor.org/2674406

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات، تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة واتسون، عبر حسابها على موقع "تويتر" حول وفاة محمد مرسي بـ"السقطة الجديدة" للمنظمة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: "التغريدات تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذتها المنظمة منهجًا، وأتت على النحو التالي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي عبر ما سمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".

وأضاف البيان: "من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام المصري، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة مرسي بعد اتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".

وأوضح البيان: "كان آخر تقرير صادر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة مرسي جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، ومنذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن".

وتابع البيان: "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوي إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

منذ يومين

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات

منذ 3 أيام

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 6 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ اسبوع

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

الآن

جريحان فى إطلاق نار على تجمع احتفالى بتورونتو

أمريكا تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديدات إيران

عامل يقتل "حماه" بسبب خلافات أسرية بالمرج

مصدر طبي يكشف تفاصيل الحالة الطبية لـ محمد مرسي قبل وفاته

ads
ads
الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

حقيقة تقديم برشلونة عرضًا لتشيلسى لضم ويليان

ألدريج يكشف إمكانية تعاقد ليفربول مع أنطوان جريزمان

مانشستر يونايتد يرصد ثنائى برشلونة لخلافة بوجبا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

الرئيس نيوز

جماعة "الحوثي" تشن هجوما جديدا على مطار أبها السعودي

خبير: "الجامعة العربية" من الممكن أن تعيّن مبعوثا إلى السودان

محمد مرسي.. ظل "الإخوان" الباهت

النيابة تصرح بدفن جثمان "مرسي"

الفيتوري: "مبادرة السراج" خطوة مهمة وضرورية في المسألة الليبية

كشكول

المنيا الأزهرية تضع خطة العام الدراسى الجديد فى إجتماع خاص مع مديرى الادارات

رئيس جامعة بني سويف: تسهيلات في إجراءات تسجيل الوافدين بالدراسات العليا

رئيس جامعة بنى سويف: مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي بنيجيريا

غدًا.. إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الأول لقسم التشريح بطب بنات الأزهر بالقاهرة صباح الغد

استمارة التقدم وطريقة التسجيل برياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى الكترونيا بالمعاهد الأزهرية

الأمصار

رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بخطوات اصلاح الاقتصاد المصري

نادال يستعد لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس

الدفاع الأمريكية: واشنطن تدرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

دراسة تكشف سر "العيون الحزينة" لدى الجراء

"سوار" يساعدك على التخلص العادات الخاطئة

أقمار صناعية تكشف عن تحركات خطيرة شرق المتوسط

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

الحبوب المضادة لارتفاع ضغط الدم تحمى من الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎