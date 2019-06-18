حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 18 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تخطئ حساباتك وتوقعاتك إذا كنت تنتظر اليوم انفراجًا أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن.

عاطفيًا: الجو العاطفي يثير فيك بعض المخاوف والهواجس في غير محلها، ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.

صحيًا: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب تحقيق ذلك إرادة قوية جدًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.