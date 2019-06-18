حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تخطئ حساباتك وتوقعاتك إذا كنت تنتظر اليوم انفراجًا أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن.

عاطفيًا: الجو العاطفي يثير فيك بعض المخاوف والهواجس في غير محلها، ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.

صحيًا: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب تحقيق ذلك إرادة قوية جدًا.



الثور

مهنيًا: انطلاقة مهنية جيدة نحو آفاق واسعة ومشاريع متطورة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.

عاطفيًا: أحداث عاطفية سعيدة ومميزة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه بينك وبين الشريك.

صحيًا: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان.



الجوزاء

مهنيًا: المنافسون في مجالك أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك وأعمالك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.

عاطفيًا: تحدّث بليونة مع الشريك، وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات السخيفة أحيانًا، وكُن هادئًا ومترويًا أكثر من اللازم واحتفظ بآرائك لنفسك.

صحيًا: تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة.



السرطان

مهنيًا: لا تدع أمورك الشخصية والعائلية تؤثر في أدائك المهني، ركّز تحقيق على النجاح الذي تطمح إليه ولن يقف أحد عثرة في طريقك.

عاطفيًا: تحاول تغيير طريقة تصرفاتك وتعاطيك مع الشريك، ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة اتساعًا بينكما.

صحيـًا: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك.



الأسد

مهنيًا: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة تحتار اي واحدة منها تختار، لكنها من شأنها كلها قد تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.

عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور والريبة، ولكن تثبت لك الأيام انه أفضل الأشخاص ضمانًا للمستقبل والحياة معًا.

صحيًا: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.



العذراء

مهنيًا: يبلغ طموحك المهني أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك يترجم باحتلال منصبًا عاليًا وذلك مهما سمعت من انتقادات.

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل والمشاكل التي تعترضك في حياتك المهنية أو العائلية، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها.

صحيًا: لا تكن متهاونًا أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية.



الميزان

مهنيًا: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية.

عاطفيًا: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل.

صحيًا: لا تكن متردّدًا أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة.



العقرب

مهنيًا: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.

عاطفيًا: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة.

صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.



القوس

مهنيًا: يوم مالي مزدهر تحصد فيه أرباحًا كبيرة، وتفكر في بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة الأرباح.

عاطفيًا: كلما تراكمت الخلافات بينك وبين الحبيب أصبح حلها صعبًا جدًا، لذا ناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.

صحيًا: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.



الجدي

مهنيًا: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعينًا ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دورًا كبيرًا في تطوّرك.

عاطفيًا: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء.

صحيًا: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك.



الدلو

مهنيًا: تشعر أن قوانين العمل تحدّ من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.

عاطفيًا: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعًا في حكمك عليه فقد تندم لاحقًا.

صحيًا: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعًا منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ.



الحوت

مهنيًا: تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية أو من بعض المؤسسات التي تتعامل معك.

عاطفيًا: تسمع أخبارًا سارّة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر.

صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.