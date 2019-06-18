حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 18 يونيو 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تخطئ حساباتك وتوقعاتك إذا كنت تنتظر اليوم انفراجًا أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن.
عاطفيًا: الجو العاطفي يثير فيك بعض المخاوف والهواجس في غير محلها، ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح.
صحيًا: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب تحقيق ذلك إرادة قوية جدًا.
الثور
مهنيًا: انطلاقة مهنية جيدة نحو آفاق واسعة ومشاريع متطورة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: أحداث عاطفية سعيدة ومميزة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه بينك وبين الشريك.
صحيًا: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان.
الجوزاء
مهنيًا: المنافسون في مجالك أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك وأعمالك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.
عاطفيًا: تحدّث بليونة مع الشريك، وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات السخيفة أحيانًا، وكُن هادئًا ومترويًا أكثر من اللازم واحتفظ بآرائك لنفسك.
صحيًا: تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة.
السرطان
مهنيًا: لا تدع أمورك الشخصية والعائلية تؤثر في أدائك المهني، ركّز تحقيق على النجاح الذي تطمح إليه ولن يقف أحد عثرة في طريقك.
عاطفيًا: تحاول تغيير طريقة تصرفاتك وتعاطيك مع الشريك، ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة اتساعًا بينكما.
صحيـًا: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك.
الأسد
مهنيًا: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة تحتار اي واحدة منها تختار، لكنها من شأنها كلها قد تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور والريبة، ولكن تثبت لك الأيام انه أفضل الأشخاص ضمانًا للمستقبل والحياة معًا.
صحيًا: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك.
العذراء
مهنيًا: يبلغ طموحك المهني أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك يترجم باحتلال منصبًا عاليًا وذلك مهما سمعت من انتقادات.
عاطفيًا: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل والمشاكل التي تعترضك في حياتك المهنية أو العائلية، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها.
صحيًا: لا تكن متهاونًا أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية.
الميزان
مهنيًا: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية.
عاطفيًا: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل.
صحيًا: لا تكن متردّدًا أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة.
العقرب
مهنيًا: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.
عاطفيًا: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة.
صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة.
القوس
مهنيًا: يوم مالي مزدهر تحصد فيه أرباحًا كبيرة، وتفكر في بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة الأرباح.
عاطفيًا: كلما تراكمت الخلافات بينك وبين الحبيب أصبح حلها صعبًا جدًا، لذا ناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف.
صحيًا: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.
الجدي
مهنيًا: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعينًا ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دورًا كبيرًا في تطوّرك.
عاطفيًا: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء.
صحيًا: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك.
الدلو
مهنيًا: تشعر أن قوانين العمل تحدّ من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.
عاطفيًا: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعًا في حكمك عليه فقد تندم لاحقًا.
صحيًا: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعًا منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ.
الحوت
مهنيًا: تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية أو من بعض المؤسسات التي تتعامل معك.
عاطفيًا: تسمع أخبارًا سارّة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر.
صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم.