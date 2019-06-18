حقيقة تقديم برشلونة عرضًا لتشيلسى لضم ويليان

نفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تقديم نادي برشلونة الإسباني، عروض للبرازيلي "ويليان دا سيلفا" جناح تشيلسي، لضمه، في سوق الانتقالات الصيفي.



البلوجرانا حاول ضم صاحب الـ"30" عامًا في الموسم الماضي، لكن إدارة البلوز، رفضت التخلي عن خدماته.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، في تقرير لها، مساء الاثنين، أنّ بطل الدوري الإسباني، لا يزال متهمًا بالتعاقد مع "ويليان" وقدم له عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لكن مسؤولي البلوز رفضوا بيعه.



وبحسب الصحيفة، المُقربة من النادي الكتالوني، فإن مصدر من النادي نفى للصحيفة، أي رغبة منهم لضم "ويليان".



يُذكر أنّ "ويليان" لديه عقد مع تشيلسي حتى 2020، ويرغب النادي في تجديد بيعه، لتجنب رحيله بالمجان في الصيف المُقبل.