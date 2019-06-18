ألدريج يكشف إمكانية تعاقد ليفربول مع أنطوان جريزمان

كشف لاعب فريق ليفربول السابق "جون ألدريج" مدى إمكانية تعاقد النادي الإنجليزي مع لاعب فريق أتلتيكو مدريد "أنطوان جريزمان" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وتسبب اللاعب الفرنسي في إثارة التكهنات حول وجهته المستقبلية بعد أن أكد أنه ينوي مغادرة الأتلتي هذا الصيف.



ويرتبط "جريزمان" بأكثر من نادِ في الوقت الحالي مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول.



وقال "ألدريج" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "رحيل ستوريدج عن ليفربول يفتح الباب أمام النادي للبحث عن هداف قادر على تقديم شيء مختلف، ويمكن أن يكون بديلًا حال تعرض أي من لاعبي الخط الأمامي للإصابة".



وأضاف: "تم ذكر أنطوان جريزمان كهدف محتمل، لكنه سيكون خيارًا مكلفًا للغاية لأن رسوم النقل والأجور ستكون باهظة بالنسبة للاعب الذي يتوقع أن يشارك كأساسي كل أسبوع".