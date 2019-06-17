مصدر طبي يكشف تفاصيل الحالة الطبية لـ محمد مرسي قبل وفاته

كشف مصدر طبى مسئول، تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي، الذي توفي عصر اليوم، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.



وأضاف المصدر، أن مرسى لاقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن، كاشفاً تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبياً.





وقال المصدر إنه في شهر فبراير 2017 تم نقل مرسي إلى مستشفى خاصة بسبب شكواه من ألم مستمر في ذراعه اليسرى، وتحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة أمراض وهي (ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب).



وتابع المصدر: «مرسى عانى أيضاً من ورم حميد في الأوعية المبطنة للمخ، وتشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه».



ولفت المصدر إلى أنه في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، تحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة، وتشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، خاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.

