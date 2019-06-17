منتخب الكونغو الديمقراطية يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم، منتخب الكونغو الديمقراطية قادمًا من مدريد على متن طائرة مصر للطيران للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وقام فريق من إدارة العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات وصول المنتخب واستقبالهم بالورود بصالة الوصول رقم 4 والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة، وقام المهندس أحمد فوزي بإهداء درع تكريم باسم معالي وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري.



يشار إلى أن وزارة الطيران خصصت فرق عمل مختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران لتقديم الدعم والخدمات لجميع الفرق المشاركة والعمل على تسهيل إجراءات وصولهم وحسن ضيافتهم فضلًا عن التنسيق مع المحطات الخارجية لمصر للطيران.



وتم وضع شعار البطولة على زي العاملين بمصر للطيران وعلى مقاعد الطائرات وأتوبيسات الخدمات الأرضية فضلا عن تخصيص كاونترات ولافتات دعائية بمطار القاهرة للمشاركين في البطولة الافريقية، وفي الوقت نفسه تزينت صالة (4) بمطار القاهرة والمخصصة لاستقبال ضيوف بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمواد الدعائية واللافتات التى تحمل تصميمات البطولة، فضلا عن اللوحات الارشادية لتقديم التسهيلات للوفود المشاركة فى البطولة، وأصبحت صالة (4) والتي أُطلق عليها أسم بطولة كأس الأمم الإفريقية جاهز تمامًا.

