القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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محافظات
الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:36 م

محافظ الإسكندرية: نعمل على دعم ورفع كفاءة الكوادر الفنية

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
dostor.org/2674356

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، إن الصناعة قاطرة التنمية ولابد من الاهتمام بها، حيث إنها تحقق ارتفاع معدلات النمو في مصر؛ موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي رعاية خاصة لرفع معدلات النمو وتطوير التعليم.

وأضاف قنصوة - في تصريح مساء اليوم - أنه يتم حاليا دعم ورفع كفاءة كوادر التعليم الفني، مشيرا إلى أن الإسكندرية وما حولها تضم ما يقرب من 44% من الصناعة المصرية و58% من صناعة الغاز والبتروكيماويات والبترول.

وأوضح أن توقيعه اليوم على تجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين إقليم جنوب "بروفونس ألب كوت دازور" بفرنسا ومحافظة الإسكندرية، جاءت لعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه في إطار الاتفاقية تم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الإقليم والمحافظة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني.

من جانبه؛ أكد رينو موزولييه رئيس إقليم جنوب بروفونس ألب كوت دازور بفرنسا، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي في إطار عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، موضحا أن إقليم بروفونس يمثل جزءا كبيرا في فرنسا، وبه أكبر جامعة وعدد كبير من الشركات في مختلف المجالات، كما أن هناك علاقة وطيدة بين ميناء الإسكندرية وميناء مارسيليا.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ أهمية التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا به وخاصة مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاما للتعليم.

وقال مجاهد إنه يتم العمل على التطوير داخل العملية التعليمية بالكامل، وهو الأمر الذي يسري أيضا على التعليم الفني، حيث أشار إلى أنه لدينا مبادرات عديدة لتنفيذ مواد الدستور التي تنص على تطوير التعليم الفني.

وأوضح أنه يتم حاليا تغيير مناهج التعليم الفني لتصبح أكثر تركيزا على إتقان الطلاب للمهارات الخاصة التي تتطلبها الصناعة؛ مشيرا إلى أنه تم تطوير مدرستين بالإسكندرية للتعليم الفني بمنطقتي الرأس السوداء والورديان من خلال هذا التعاون المشترك، فضلا عن أننا على وشك إنشاء هيئة خاصة لضمان الجودة في التعليم الفني.

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