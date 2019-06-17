مدربة ألمانيا تعترف بالسلبيات رغم الفوز على جنوب أفريقيا

اعترفت مارتينا فوس تيكلنبرج مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم بوجود بعض السلبيات في أداء المنتخب الألماني خلال المباراة التي فاز فيها على نظيره الجنوب أفريقي 4 صفر اليوم الاثنين في الدور الأول لبطولة كأس العالم للسيدات بفرنسا.



وأوضحت تيكلنبرج، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "اللاعبات أدين بشكل رائع. أظهرن أن كرة القدم تكون بسيطة للغاية أحيانا، ولكن هناك أشياء أيضا لا أرحب بها كثيرا... المدربون لا يقتنعون بنسبة 100 بالمئة".



وأضافت: "كانت هناك لحظات في المباراة حاولنا خلالها البحث عن الحل الأصعب. هذا شيء يمكننا العمل على علاجه".