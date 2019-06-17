النرويج تفوز على كوريا الجنوبية وتصعد لدور 16 في كأس العالم للسيدات

صعدت النرويج إلى دور الستة عشر في كأس العالم للسيدات لكرة القدم بعد فوزها 2-1 على كوريا الجنوبية بفضل هدفين من ركلتي جزاء اليوم الاثنين.



وسجلت كارولين جراهام هانسن المنتقلة إلى برشلونة هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعدما جذبت تشو سوهيون قائدة كوريا الجنوبية المدافعة ماريا توريسدوتير من القميص في المنطقة.



وسقطت هانسن في المنطقة في بداية الشوط الثاني لتحرز زميلتها المهاجمة ايزابيل هيرلوفسن هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 لتضاعف الغلة للنرويج.



وقلصت يو مينجي الفارق لكوريا الجنوبية في الدقيقة 78 لكنها فشلت في ادراك التعادل رغم الضغط على المنافس في الدقائق الأخيرة.



وتنضم النرويج إلى فرنسا صاحبة الضيافة في دور الستة عشروستواجه إيطاليا أو البرازيل أو استراليا بينما أنهت كوريا الجنوبية دور المجموعات دون أي نقطة.